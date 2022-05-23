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    Білорусь стягує додаткові війська до українського кордону

    Білорусь стягує війська до кордону з Україною під виглядом навчань - Білорусь стягує додаткові війська до українського кордону
    Білорусь стягує війська до кордону з Україною під виглядом навчань

    Є загроза ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі

    Збройні сили республіки Білорусь посилено ведуть розвідку на українському кордоні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 23 травня.

    Також розгортаються додаткові підрозділи білоруських військ у прикордонних районах Гомельської області.

    Загроза ракетно-авіаційних ударів з території республіки Білорусь залишилась.

    Нагадаємо, білоруські журналісти зафіксували, що вперше за два місяці, відтоді як російська війська залишили території Київської, Чернігівської областей, знову починають рухатися «Іскандери» територією Білорусі до кордону з Україною.

    Раніше повідомлялося, що на окремих полігонах на території Білорусі розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу «Точка-У» та дивізіон реактивної системи залпового вогню «Смерч».

    В період з 22 червня по 1 липня цього року у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов’язаних.

    У зв'язку з цим Житомирщина укріплює ділянку українсько-білоруського кордону, що проходить територією області, аби не допусти повторного вторгнення ворожих військ.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь стягує додаткові війська до українського кордону