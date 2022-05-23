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    У центрі Києва пролунали два вибухи (відео)

    Рятувальники ліквідували пожежу в автівці, що виникла в результаті вибуху - У центрі Києва пролунали два вибухи (відео)
    Рятувальники ліквідували пожежу в автівці, що виникла в результаті вибуху
    фото: Реальний Київ/Telegram

    Вибухи сталися в автівці на Печерську

    У понеділок, 23 травня, близько 7 години у Печерському районі Києва пролунали два вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал «Реальний Київ».

    Після вибухів зайнялася пожежа. Над містом видніється стовп диму.

    Згодом стало відомо, що спалахнув автомобіль.

    Рятувальники ліквідували пожежу.

    Головне управління ДСНС у Києві поки що не повідомляє подробиць події.

    Як повідомлялося, в деяких парках Києва все ще небезпечно гуляти через нерозірвані боєприпаси та міни.

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    Теги: вибух росія окупанти Київ війна автомобіль рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    У центрі Києва пролунали два вибухи (відео)