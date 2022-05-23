У центрі Києва пролунали два вибухи (відео)

Рятувальники ліквідували пожежу в автівці, що виникла в результаті вибуху

Вибухи сталися в автівці на Печерську

У понеділок, 23 травня, близько 7 години у Печерському районі Києва пролунали два вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал «Реальний Київ».

Після вибухів зайнялася пожежа. Над містом видніється стовп диму.

Згодом стало відомо, що спалахнув автомобіль.

Рятувальники ліквідували пожежу.

Головне управління ДСНС у Києві поки що не повідомляє подробиць події.

Як повідомлялося, в деяких парках Києва все ще небезпечно гуляти через нерозірвані боєприпаси та міни.