У центрі Києва пролунали два вибухи (відео)
Рятувальники ліквідували пожежу в автівці, що виникла в результаті вибуху
фото: Реальний Київ/Telegram
Вибухи сталися в автівці на Печерську
У понеділок, 23 травня, близько 7 години у Печерському районі Києва пролунали два вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал «Реальний Київ».
Після вибухів зайнялася пожежа. Над містом видніється стовп диму.
Згодом стало відомо, що спалахнув автомобіль.
Рятувальники ліквідували пожежу.
Головне управління ДСНС у Києві поки що не повідомляє подробиць події.
Як повідомлялося, в деяких парках Києва все ще небезпечно гуляти через нерозірвані боєприпаси та міни.
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