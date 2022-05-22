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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, ракета влучила в річку

    Ракета влучила у річку Самара на Дніпропетровщині - Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, ракета влучила в річку
    Ракета влучила у річку Самара на Дніпропетровщині
    фото з відкритих джерел

    Ракета прилетіла у Павлоградський район

    Окупанти 22 травня обстріляли Дніпропетровщину. Ракета прилетіла у Павлоградський район о 16:16 годині, повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    За його словами, ракета влучила у річку Самара. Люди не постраждали.

    «Орки почали «денацифікацію» української риби», – пожартував Резніченко.

    Нагадаємо, у неділю, 22 травня, над Фастівським районом сили ППО збили ворожу ракету. Попередньо – жертв та руйнацій немає.

    Раніше повідомлялося, що у Київській та Житомирській області пролунали вибухи. Також журналіст Андрій Цаплієнко показав уламок ракети, який впав у Бучанському районі на город до одного з місцевих жителів.

    Вибухи також пролунали у Кам'янці-Подільському. Спрацювали українськи сили ППО. Про це повідомив міський голова Михайло Посітко.

    Крім того, окупанти намагаються оточити підконтрольну Україні частину Луганської області, перетворюючи на руїни міста, які захищаються від загарбників.

    Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що на Донбасі ситуація надзвичайно важка. Російські окупанти намагаються наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.

    Теги: росія окупанти війна Україна журналіст Валентин Резніченко ракета окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, ракета влучила в річку