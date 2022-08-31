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СБУ ідентифікувала ще трьох рашистів, які вбивали цивільних

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ ідентифікувала ще трьох рашистів, які вбивали цивільних
Двоє контрактників РФ застрелили мешканця Гостомеля, який відмовився допомагати окупантам
СБУ

Підполковник Маркушін віддавав накази здійснювати артобстріли населених пунктів

Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо воєнних злочинів ще трьох окупантів, які творили безчинства під час окупації Київщини. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Зокрема, йдеться про:

  • підполковника Андрія Марушкіна, командира 15-ї окремої гвардійської мотострілкової Олександрійської бригади (ОМСБр);
  • контрактника Олексія Токмакова;
  • контрактника Олексія Крошкіна.

«Так, підполковник Марушкін у період з 1 по 30 березня 2022 року віддавав злочинні накази здійснювати артилерійські обстріли населених пунктів і цивільних об’єктів. Це спричинило значні руйнування громадських об’єктів і загибель, у тому числі й мирних мешканців», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, через наказ цього рашиста постраждали люди у:

  • шести селах Броварського району Київської області (Лук’янівка, Першотравневе, Гоголів, Світильня, Богданівка, Шевченкове);
  • трьох селах Ніжинського району Чернігівської області (Нова Басань, Стара Басань, Новий Биків).

Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій) та ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

«Що стосується двох контрактників зс РФ, то за даними СБУ, 11 березня вони застрелили мешканця Гостомеля, який відмовився допомагати окупантам у розвантаженні боєприпасів. За свідченнями очевидця, Олексій Токмаков віддав завідомо злочинний наказ розстріляти мирного чоловіка, а його підлеглий, контрактник Олексій Крошкін, цей наказ виконав», – додають в СБУ.

Працюючи у рамках даного кримінального провадження, співробітники СБУ також встановили місця дислокації керівних штабів двох окремих військових підрозділів, які окупували Гостомель, і вилучили списки особового складу «елітного» підрозділу поліції росгвардії РФ.

Служба продовжує роботу зі встановлення персональної причетності кожного військового РФ до злочинів проти мирних мешканців.

Раніше Служба безпеки України заявляла, що їй вдалося ідентифікувати та зібрати доказову базу на ще одного «кадировця», який підозрюється у вбивстві п'ятьох цивільних у Бучі на Київщині. Ідеться про командира групи спеціального загону швидкого реагування «Ахмат» управління федеральної служби військ національної гвардії РФ у Чеченській республіці, майора поліції Мусаєва Ізнаура Ібрагімовича.

Теги: окупанти СБУ війна

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