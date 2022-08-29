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СБУ повідомила про підозру «меру» Сєвєродонецька

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру «меру» Сєвєродонецька
СБУ повідомила про підозру колаборанту на Луганщині
фото: СБУ

Незабаром правопорушника буд оголошено у розшук

У рамках документування діяльності окупаційних адміністрацій СБУ повідомила про підозру колаборанту - «очільнику адміністрації Сєвєродонецька». Про це в Фейсбуці повідомила пресслужба 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

«За даними слідства, 24-річний уродженець цього міста був призначений т. зв. «в.о. голови м. Сєвєродонецька» в «адміністрації м. Сєвєродонецька лнр» у червні цього року. На посаді «керівника» майже зруйнованого міста ексбойовик нічим не відзначився і був очікувано звільнений з посади вже на початку липня. СБУ повідомила йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до цього призначення молодик без середньої освіти та досвіду професійної діяльності в жодній сфері воював у лавах бойовиків т. зв. «2 АК» російської окупаційної армії.

Триває досудове розслідування за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Незабаром правопорушника буд оголошено у розшук.

За добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях, закон передбачає покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з можливою конфіскаціє майна.

Теги: СБУ

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