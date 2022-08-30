Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі
Фейковий очільник прийняв рішення про скасування всієї структури органів виконавчої влади Енергодарської міської ради
фото: пресслужба СБУ

Колаборант наказав вивезти майже 140 тис. тонн зерна 

Запорізької області. Зловмисник добровільно пішов на співпрацю з ворогом, очоливши так звану «військово-цивільну адміністрацію із центром у місті Енергодар», повідомляє пресслужба відомства.

Встановлено, що псевдопосадовець працював над встановленням окупаційного режиму, видавав злочинні розпорядження, які дозволили окупантам забирати активи українського бізнесу на тимчасово окупованих територіях.

Наразі Служба безпеки веде розслідування за фактом масштабного привласнення окупаційним режимом майна великих українських сільгоспвиробників Кам’янсько-Дніпровського району та Енергодара на понад 1,89 млрд грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що фейковий очільник Енергодара прийняв рішення про скасування всієї структури органів виконавчої влади Енергодарської міської ради.

Водночас затвердив структуру так званої «адміністрації Енергодару», до складу якої «ввів» представників незаконних військових формувань і військовослужбовців ЗС РФ. На неї покладається виконання всіх подальших незаконних рішень гауляйтера.

Зокрема, 17 травня 2022 року він видав розпорядження про обов’язкову передачу окупаційній владі майна та зернової продукції підприємств АПК.

Фактично йдеться про масштабну примусову конфіскацію. Унаслідок чого майже 140 тис. тонн українського зерна було вилучено у законних власників і вивезено до тимчасово окупованої території Криму та портів у Краснодарському краї РФ. Наразі псевдопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру «меру» Сєвєродонецька.

Теги: війна Енергодар державна зрада СБУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1 квітня президент Володимир Зеленський позбавив Андрія Наумова звання генерала
Ексгенерал СБУ може отримати притулок у РФ
Сьогодні, 08:43
Мусаєву Ізнауру оголошено підозру   
СБУ оголосила підозру «кадировцю», який убивав мирних мешканців Київщини
Вчора, 14:22
Кузнєцов-Красовський поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював «авторські» відеозаписи
За матеріалами СБУ судитимуть директора Russia Today
Вчора, 10:48

Події в Україні

Рашисти обстріляли житлові будинки на Донеччині: є загиблі (фото)
Рашисти обстріляли житлові будинки на Донеччині: є загиблі (фото)
Повітряні сили показали роботу винищувача Міг-29 і ракет Harm (відео)
Повітряні сили показали роботу винищувача Міг-29 і ракет Harm (відео)
Бавовна в окупованому Криму: в Севастополі знову «спрацювала ППО»
Бавовна в окупованому Криму: в Севастополі знову «спрацювала ППО»
ЗСУ повідомили про втрати окупантів під Херсоном
ЗСУ повідомили про втрати окупантів під Херсоном
СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі
СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі
Обстріл Харкова: окупанти поцілили в дитячий заклад, кількість загиблих зросла
Обстріл Харкова: окупанти поцілили в дитячий заклад, кількість загиблих зросла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців
206K
ЗСУ пішли в наступ на півдні України: усі подробиці
140K
Скільки триватиме війна в Україні. До чого готуються США?
56K
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
46K
Наступ ЗСУ на півдні: Кім та Єрмак потролили окупантів
41K
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)

Новини

Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Сьогодні, 13:27
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
Сьогодні, 13:12
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно
Сьогодні, 12:21
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Сьогодні, 11:52
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
Сьогодні, 10:55
Вбивство полонених в Оленівці: якою зброєю скористалися рашисти 
Сьогодні, 09:28

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту