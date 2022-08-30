СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі

Колаборант наказав вивезти майже 140 тис. тонн зерна

Запорізької області. Зловмисник добровільно пішов на співпрацю з ворогом, очоливши так звану «військово-цивільну адміністрацію із центром у місті Енергодар», повідомляє пресслужба відомства.

Встановлено, що псевдопосадовець працював над встановленням окупаційного режиму, видавав злочинні розпорядження, які дозволили окупантам забирати активи українського бізнесу на тимчасово окупованих територіях.

Наразі Служба безпеки веде розслідування за фактом масштабного привласнення окупаційним режимом майна великих українських сільгоспвиробників Кам’янсько-Дніпровського району та Енергодара на понад 1,89 млрд грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що фейковий очільник Енергодара прийняв рішення про скасування всієї структури органів виконавчої влади Енергодарської міської ради.

Водночас затвердив структуру так званої «адміністрації Енергодару», до складу якої «ввів» представників незаконних військових формувань і військовослужбовців ЗС РФ. На неї покладається виконання всіх подальших незаконних рішень гауляйтера.

Зокрема, 17 травня 2022 року він видав розпорядження про обов’язкову передачу окупаційній владі майна та зернової продукції підприємств АПК.

Фактично йдеться про масштабну примусову конфіскацію. Унаслідок чого майже 140 тис. тонн українського зерна було вилучено у законних власників і вивезено до тимчасово окупованої території Криму та портів у Краснодарському краї РФ. Наразі псевдопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру «меру» Сєвєродонецька.