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СБУ оголосила підозру «кадировцю», який убивав мирних мешканців Київщини

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
СБУ оголосила підозру «кадировцю», який убивав мирних мешканців Київщини
Мусаєву Ізнауру оголошено підозру   
фото: СБУ

Служба безпеки України ідентифікувала рашиста, який убив п'ятьох цивільних у Бучі

Служба безпеки України заявляє, що їй вдалося ідентифікувати та зібрати доказову базу на ще одного «кадировця», який підозрюється у вбивстві п'ятьох цивільних у Бучі на Київщині. Ідеться про командира групи спеціального загону швидкого реагування «Ахмат» управління федеральної служби військ національної гвардії РФ у Чеченській республіці, майора поліції Мусаєва Ізнаура Ібрагімовича. Йому оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.

Досудовим слідством встановлено, що воєнний злочинець у складі окупаційних військ Рф брав участь у захопленні села Микуличі. Солдати, вчиняючи насильство та страти, здійснювали спецрейди для залякування місцевих мешканців.

Керуючи спецзагоном, Мусаєв та його підлеглі, під виглядом запобігання співпраці цивільних із Збройними силами України, жорстоко розстрілювали людей.

«Першою жертвою Мусаєва став 57-річний місцевий житель, який мав необережність вийти з власного подвір’я. Майор спочатку змусив літнього чоловіка стати на коліна, а потім з пістолета Яригіна «Грач» вистрелив йому у потилицю.  Тоді окупанти притягли тіло вбитого до будинку ще одного місцевого, якого також вбили пострілом у голову.  

Наступними жертвами стали подружня пара, яку теж поставили на коліна та вбили, і 67-річна жінка, якій вистрелили у скроню. Фактично протягом півгодини Мусаєв разом з підлеглими убили п’ятьох невинних людей», – йдеться в повідомленні.  

СБУ продовжує досліджувати його причетність до скоєння інших злочинів на Київщині.  

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру секретарю Ради безпеки Чеченської республіки, який командував «кадировцями» під час захоплення Луганщини.

Також правоохоронці отримали докази причетності до вчинення злочинів голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. Установлено, що він організував вторгнення на територію України ряду підрозділів, якими керує. 

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Теги: СБУ Київщина

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