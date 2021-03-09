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    СБУ ліквідувала канал контрабанди кокаїну з Іспанії (фото)

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    СБУ вилучила одну з партій наркотику вагою пів кілограма - СБУ ліквідувала канал контрабанди кокаїну з Іспанії (фото)
    СБУ вилучила одну з партій наркотику вагою пів кілограма
    Фото: СБУ

    СБУ затримали громадянина однієї із країн Закавказзя під час отримання міжнародного поштового відправлення з Іспанії

    Служба безпеки України у співпраці з Цивільною гвардією Іспанії ліквідувала канал контрабанди кокаїну. Співробітники спецслужби вилучили одну із партій наркотику вагою пів кілограма, яка була відправлена до України із Євросоюзу.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Спроба налагодити незаконний канал постачання важкого наркотику до України задокументована оперативниками та слідчими СБУ.

    На Київщині співробітники СБУ затримали громадянина однієї із країн Закавказзя під час отримання міжнародного поштового відправлення з Іспанії. У ньому в середині побутового пристрою було приховано приблизно 0,5 кг кокаїну.

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    СБУ ліквідувала канал контрабанди кокаїну з Іспанії (фото)
    СБУ ліквідувала канал контрабанди кокаїну з Іспанії (фото)

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту провадження про підозру за ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

    Документування протиправного задуму здійснювалося Управлінням СБУ в Миколаївській області спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ за підтримки Служби зовнішньої розвідки України під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

    Теги: СБУ кримінал контрабанда Іспанія наркотики
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