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    У центрі Києва водій Mercedes «під кайфом» влаштував ДТП (відео)

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    ДТП сталася під час повороту Mercedes на вулицю Джона Маккейна&nbsp; - У центрі Києва водій Mercedes «під кайфом» влаштував ДТП (відео)
    ДТП сталася під час повороту Mercedes на вулицю Джона Маккейна 
    Фото: скріншот відео

    На бульварі Лесі України зіткнулися Audi та Mercedes

    На бульварі Лесі Українки в центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобілі Audi та Mercedes.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Як з'ясували патрульні, водій Mercedes вирішив повернути на вулицю Джона Маккейна всупереч вимогам дорожніх знаків та розмітки, що і призвело до зіткнення.

    Під час спілкування з водієм Mercedes патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти освідування у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

    Патрульні встановили, що раніше суд вже позбавив чоловіка за керування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння.

    На водія патрульні склали протоколи за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка протягом року керувала транспортними засобами у стані сп’яніння), за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом, особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.

    Теги: ДТП Київ водій ПДР наркотики автомобіль поліція
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