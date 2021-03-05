У центрі Києва водій Mercedes «під кайфом» влаштував ДТП (відео)

ДТП сталася під час повороту Mercedes на вулицю Джона Маккейна

На бульварі Лесі України зіткнулися Audi та Mercedes

На бульварі Лесі Українки в центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобілі Audi та Mercedes.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Як з'ясували патрульні, водій Mercedes вирішив повернути на вулицю Джона Маккейна всупереч вимогам дорожніх знаків та розмітки, що і призвело до зіткнення.

Під час спілкування з водієм Mercedes патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти освідування у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Патрульні встановили, що раніше суд вже позбавив чоловіка за керування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння.

На водія патрульні склали протоколи за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка протягом року керувала транспортними засобами у стані сп’яніння), за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом, особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.