На Одещині водій в автівці перевозив 100 згортків з метадоном

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які причетні до вказаного злочину

Затриманому повідомлено про підозру у перевезенні наркотиків з метою збуту

Поліцейські Одещини викрили жителя Білгорода-Дністровського у перевезенні психотропів

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Співробітники відділу реагування патрульної поліції зупинили легковий автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Чоловік помітно нервував і під час огляду з’ясувалося, що не даремно – в його авто знайшли майже сто згортків з метадоном, що підтвердив експрес-тест.

Затриманому повідомлено про підозру у перевезенні наркотиків з метою збуту, за що йому загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які причетні до вказаного злочину, їхні дії кваліфікують відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, вінничанка намагалася передати наркотики в колонію, як не вийшло, поробила «закладки».