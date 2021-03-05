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    На Одещині водій в автівці перевозив 100 згортків з метадоном

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    Правоохоронці встановлюють інших осіб, які причетні до вказаного злочину - На Одещині водій в автівці перевозив 100 згортків з метадоном
    Правоохоронці встановлюють інших осіб, які причетні до вказаного злочину
    фото: od.npu.gov.ua

    Затриманому повідомлено про підозру у перевезенні наркотиків з метою збуту

    Поліцейські Одещини викрили жителя Білгорода-Дністровського у перевезенні психотропів

    Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

    Співробітники відділу реагування патрульної поліції зупинили легковий автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Чоловік помітно нервував і під час огляду з’ясувалося, що не даремно – в його авто знайшли майже сто згортків з метадоном, що підтвердив експрес-тест.

    Затриманому повідомлено про підозру у перевезенні наркотиків з метою збуту, за що йому загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які причетні до вказаного злочину, їхні дії кваліфікують відповідно до чинного законодавства.

    Нагадаємо, вінничанка намагалася передати наркотики в колонію, як не вийшло, поробила «закладки».

    Теги: Одещина наркотики автомобіль
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