Аваков назвав легалізацію марихуани «дорогою до більш важких наркотиків»

Арсен Аваков категорично проти того, щоб в Україні почали вирощувати і курити марихуану

Глава МВС вважає, що деякі країни, які легалізували марихуану, «вже шкодують про це»

Повна легалізація марихуани є дорогою до більш важких наркотиків.

Таку думку в інтерв'ю Дмитру Гордон висловив глава МВС Арсен Аваков.

Він пояснив, що не проти того, щоб пацієнтам за рецептом видавали препарати, що містять канабіноїди, аби пом'якшити біль. Однак він категорично проти того, щоб в Україні почали вирощувати і курити марихуану.

«Марихуана – це відкрита дорога до більш важких наркотиків. Вважаю, що деякі країни, які це легалізували, вже шкодують про це. Тут не треба поспішати», – заявив Аваков.

Також варто нагадати, що очільник МВС виступає проти легалізації вогнепальної зброї.

Раніше спікер Ради Дмитро Разумков пояснив, чому в Україні не варто легалізувати проституцію та марихуану.

Як повідомлялось, у грудні 2019 року доопрацьований законопроект про легалізацію медичного канабісу був готовий до реєстрації у Верховній раді, його підписали понад два десятки народних депутатів від різних фракцій. Однак процес реєстрації було зупинено головою парламентської більшості без пояснення причин.

Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія публічно підтримав ідею врегулювання канабісу для потреб медицини і науки і виразив готовність зареєструвати відповідний законопроєкт, підготований групою народних депутатів.

Нагадаємо, наприкінці червня 2020 року під Офісом президента активісти вимагали легалізувати медичний канабіс.