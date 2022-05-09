СБУ спіймала на Черкащині двох ворожих пропагандистів

Мешканка Черкас підтримувала окупацію України рашистами

Служба безпеки України виявила двох проросійських пропагандистів у Черкаській області. Про це повідомляє черкаське управління СБУ.

«Мешканка Черкас відкрито підтримувала окупацію частини територій України, а також заперечувала військову агресію Росії проти нашої держави. Жінка систематично поширювала матеріали, в яких відкрито виправдовувала злочинні дії російських військових і дискредитувала сили ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, вона коментувала пости в різних соцмережах, де підтримувала дії загарбників.

Також житель Золотоніського району вів проросійську пропаганду в забороненій в Україні російській соцмережі «Однокласники».

Він поширював з власного акаунта матеріали з ворожою символікою і закликав сприяти російським окупантам.

В результаті обшуків у зловмисників вилучили комп'ютерну техніку та планшети, а також мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили пропагандистам про підозри за ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) кримінального кодексу України.