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    Кримінал

    СБУ спіймала на Черкащині двох ворожих пропагандистів

    Служба безпеки затримала двох зрадників&nbsp; - СБУ спіймала на Черкащині двох ворожих пропагандистів
    Служба безпеки затримала двох зрадників 
    фото: СБУ

    Мешканка Черкас підтримувала окупацію України рашистами

    Служба безпеки України виявила двох проросійських пропагандистів у Черкаській області. Про це повідомляє черкаське управління СБУ.

    «Мешканка Черкас відкрито підтримувала окупацію частини територій України, а також заперечувала військову агресію Росії проти нашої держави. Жінка систематично поширювала матеріали, в яких відкрито виправдовувала злочинні дії російських військових і дискредитувала сили ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

    Крім цього, вона коментувала пости в різних соцмережах, де підтримувала дії загарбників.

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    СБУ спіймала на Черкащині двох ворожих пропагандистів
    СБУ спіймала на Черкащині двох ворожих пропагандистів
    СБУ спіймала на Черкащині двох ворожих пропагандистів
    СБУ спіймала на Черкащині двох ворожих пропагандистів
    СБУ спіймала на Черкащині двох ворожих пропагандистів

    Також житель Золотоніського району вів проросійську пропаганду в забороненій в Україні російській соцмережі «Однокласники».

    Він поширював з власного акаунта матеріали з ворожою символікою і закликав сприяти російським окупантам.

    В результаті обшуків у зловмисників вилучили комп'ютерну техніку та планшети, а також мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

    Слідчі СБУ повідомили пропагандистам про підозри за ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) кримінального кодексу України.

    Теги: росія окупанти СБУ ЗСУ пропаганда Черкаси війна Україна окупація #stoprussia
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    СБУ спіймала на Черкащині двох ворожих пропагандистів