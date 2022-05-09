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    Події в Україні

    Окупанти можуть перетворити Маріуполь на Венецію з лайна – радник мера

    Окупанти майже повністю знищили Маріуполь - Окупанти можуть перетворити Маріуполь на Венецію з лайна – радник мера
    Окупанти майже повністю знищили Маріуполь
    фото з відкритих джерел

    Недолугі дії окупантів можуть призвести до масштабних аварій у Маріуполі

    У Маріуполі російські окупанти намагаються на честь «перемоги» запустити хоча б щось із інфраструктури. Так, вони через оперативне прокладання нового кабелю з Маріупольського району запустили насосну станцію в с. Старий Крим для подачі води в місто. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

    «Вода буде йти у підсумку самостійно по трубах через неможливість запуску насосних в місті. Тобто, повільне наповнення водопроводу буде, але лише там, де природній схил дозволить», - розповів він.

    Однак, зазначив радник мера, є безперечний наслідок. «Непрацююча каналізація, насоси очисних споруд та пробої водоводу в будинках і на вулицях. Так Маріуполь ризикує швидко перетвориться на Венецію з лайна», – попереджає Андрющенко.

    Як повідомлялося, Росія відклала проведення «параду» в Маріуполі.

    Ще 7 травня у Маріуполі російські окупанти роздавли георгіївські стрічки та запрошували на святкування 9 травня.

    6 травня речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що параду 9 травня в Маріуполі не буде. Він пояснив, що святкування «неможливе зі зрозумілих причин».

    Як відомо, російські окупанти так знищили Маріуполь під виглядом «визволення», що навіть за всіх зусиль пропагандистська картинка для росіян не складається.


    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти можуть перетворити Маріуполь на Венецію з лайна – радник мера