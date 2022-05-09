У Варшаві учасники акції протесту поглузували з російської армії (фото)

Чоловік, переодягнений у форму українського спецпризначенця, вів трьох полонених: двох російських танкістів із головами свиней, а також нібито російського офіцера з медалями

Під час маршу з динаміків регулярно звучала пісня «Ой у лузі червона калина»

У центрі Варшави тисячі людей вийшли на акцію протесту «Россия, иди на х..», під час якої вимагали врятувати захисників Маріуполя і висміяли армію окупантів.

Як розповідає Укрінформ, учасники акції пройшли маршем від Палацу культури та науки до посольства РФ, скандуючи гасла на підтримку України та вимагаючи врятувати захисників Маріуполя, які перебувають на заводі «Азовсталь».

Учасники акції йшли з українськими прапорами та плакатами «Врятуйте Азовсталь», «Стоп Путін», «Стоп війні», «Будь сміливим, як Україна», «Побороли нацизм – поборемо і рашизм», «Русский военный корабль, или на х..» тощо.

Учасники акції скандували гасла: «Слава Україні – Героям Слава», «Слава Нації – смерть ворогам», «Врятуйте Азовсталь» та інші.

Під час маршу з динаміків регулярно звучала пісня «Ой у лузі червона калина».

У рамках акції відбувся хеппенінг. Зокрема, на чолі колони їхали декілька автомобілів. На одному з них був макет ракети у синьо-жовтих кольорах, яку організатори акції назвали Нептуном.

У колоні був також трактор з українським прапором і БМП, що мало на меті висміяти російську армію, техніку якої розтягували українські аграрії.

Крім того, у рамках хеппенінгу чоловік, переодягнений у форму українського спецпризначенця, вів трьох полонених: двох російських танкістів із головами свиней, а також нібито російського офіцера з медалями.

Учасники акції пройшли маршем до посольства РФ у Варшаві.