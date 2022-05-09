Шмигаль відповів, чи дозволять чоловікам виїзд за кордон під час війни

Українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

«Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні», – сказав глава уряду.

Наразі, за даними, якими володіє уряд, територію України залишили близько 5 мільйонів людей.

«Офіційно зафіксована цифра – це 4,7 мільйона. За останніх трохи більше ніж два тижні 700 тисяч українців вже повернулися. І щодня повертається більше, ніж залишає Україну. Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому за повного мобілізованого резерву, українським чоловікам не дозволяють поки виїжджати за кордон. Арестович сказав, що ці обмеження можуть пом'якшити.

Раніше помічник голови Державної прикордонної служби та її речник Андрій Демченко розповів в інтерв'ю «Главкому», що шахраї беруть за нелегальний перетин кордону $2,5–3 тисяч.