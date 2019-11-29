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    Кримінал

    СБУ викрила хакерів, які викрадали гроші з рахунків іноземців (фото)

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    <span>Під час обшуків за місцями проживання хакерів у Києві та Черкасах вилучено готівку, комп&rsquo;ютерну техніку, дані про незаконно закуплені товари</span> - СБУ викрила хакерів, які викрадали гроші з рахунків іноземців (фото)
    Під час обшуків за місцями проживання хакерів у Києві та Черкасах вилучено готівку, комп’ютерну техніку, дані про незаконно закуплені товари
    Фото: СБУ

    Організаторами оборудки є громадянин РФ, який проживає у Києві, та троє мешканців Черкащини

    Служба безпеки України припинила діяльність міжнародного хакерського угруповання, учасники якого викрадали кошти з рахунків користувачів електронних платіжних систем Європи та США.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що організаторами оборудки є громадянин РФ, який проживає у Києві, та троє мешканців Черкащини.

    «Кіберзлочинці через спеціальні закриті хакерські форуми купували дані платіжних рахунків іноземців. За привласнені кошти вони закуповували товари у популярних закордонних інтернет-магазинах. Потім продукцію реалізовували в Україні через онлайн-сервіси. Діяли хакери з 2010 року, їх річний обіг становив 500-700 тисяч доларів», - розповіли в СБУ.

    Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи у Києві та Черкасах правоохоронці вилучили, зокрема, комп’ютерну техніку, планшети з даними, які підтверджують протиправні закупки. Також виявлено незаконно закуплені товари: smart-годинники, iPad, телефони Iphone, відеокамери GoPro, навігатори, відеореєстратори, ехолоти тощо та понад 5 тисяч доларів США.

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    СБУ викрила хакерів, які викрадали гроші з рахунків іноземців (фото)
    СБУ викрила хакерів, які викрадали гроші з рахунків іноземців (фото)
    СБУ викрила хакерів, які викрадали гроші з рахунків іноземців (фото)
    СБУ викрила хакерів, які викрадали гроші з рахунків іноземців (фото)
    СБУ викрила хакерів, які викрадали гроші з рахунків іноземців (фото)

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

    Триває досудове розслідування.

    СБУ Київ гроші іноземці розслідування Черкащина хакер
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