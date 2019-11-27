Київ посилив свій захист від хакерів



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Столична влада заявляє про стандарт захисту ІТ-інфраструктури Києва

Київ посилив свій інформаційних захист.

Про це повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації Юрій Назаров на своїй сторінці у Facebook.

Він поінформував, що Спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелесервіс» отримало атестат відповідності Комплексної системи захисту інформації.

«Звучить складно і загрозливо. І це насправді так для кіберзлочинців та потенційних атак на міську мережеву сервісну інфраструктуру. Атестат підтверджує високий стандарт захисту ІТ-інфраструктури Києва. Це означає, що 1200 кілометрів мережі захищені від посягань будь-якої складності. А це безперебійна робота міських підприємств та служб, а значить - і якісні сервіси для киян», - зазначив Назаров.

Він підкреслив, що «безпека - це не тільки правоохоронці, смарт-рішення в сфері захисту на кшталт камер відеоспостереження чи кнопок виклику допомоги, в сучасному світі це ще й кібербезпека».

Нагадаємо, 8 листопада у ранкову годину пік у київському метро стався масштабний збій у системі е-квитка. Тоді у підземці не працювала система Kyiv Smart Card.

А у вівторок, 19 листопада, вранці у наземному громадському транспорті столиці не працювала система зчитування електронних карток. Валідатори не працювали в автобусах, тролейбусах та трамваях.

20 листопада у столичному метрополітені оплата з допомогою безконтактної банківської картки була тимчасово недоступна.