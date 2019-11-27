Київ посилив свій захист від хакерів
Столична влада заявляє про стандарт захисту ІТ-інфраструктури Києва
Київ посилив свій інформаційних захист.
Про це повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації Юрій Назаров на своїй сторінці у Facebook.
Він поінформував, що Спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелесервіс» отримало атестат відповідності Комплексної системи захисту інформації.
«Звучить складно і загрозливо. І це насправді так для кіберзлочинців та потенційних атак на міську мережеву сервісну інфраструктуру. Атестат підтверджує високий стандарт захисту ІТ-інфраструктури Києва. Це означає, що 1200 кілометрів мережі захищені від посягань будь-якої складності. А це безперебійна робота міських підприємств та служб, а значить - і якісні сервіси для киян», - зазначив Назаров.
Він підкреслив, що «безпека - це не тільки правоохоронці, смарт-рішення в сфері захисту на кшталт камер відеоспостереження чи кнопок виклику допомоги, в сучасному світі це ще й кібербезпека».
Нагадаємо, 8 листопада у ранкову годину пік у київському метро стався масштабний збій у системі е-квитка. Тоді у підземці не працювала система Kyiv Smart Card.
А у вівторок, 19 листопада, вранці у наземному громадському транспорті столиці не працювала система зчитування електронних карток. Валідатори не працювали в автобусах, тролейбусах та трамваях.
20 листопада у столичному метрополітені оплата з допомогою безконтактної банківської картки була тимчасово недоступна.