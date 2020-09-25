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    Кримінал

    СБУ викрила схему незаконного відчуження земель Міноборони (фото)

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    Депутата затримали в офісі нотаріуса під час переоформлення документації та отримання за продаж земельних ділянок $165 тисяч - СБУ викрила схему незаконного відчуження земель Міноборони (фото)
    Депутата затримали в офісі нотаріуса під час переоформлення документації та отримання за продаж земельних ділянок $165 тисяч

    Ринкова вартість незаконно відчуженої землі становить 30 мільйонів гривень

    Служба безпеки України викрила депутата однієї з селищних рад на Львівщині, який організував схему відчуження земляних ділянок, що знаходяться у власності Міноборони. 

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби отримали інформацію, що один з депутатів, який входить до земельної комісії, вступив у змову зі службовими особами квартирно-експлуатаційного відділу Міноборони. Вони організували протиправний механізм незаконного відчуження 1,7 гектарів землі військового містечка.

    Потім зловмисники вносили недостовірні дані про розміщення межових знаків охоронної смуги і поділ її на земельні ділянки площею 0,08-0,15 га. Право власності вони оформлювали на підставних осіб і продавали громадянам за ціною приблизно 5 тисяч доларів США за 0,01 га.

    За попередньою оцінкою експертів, ринкова вартість незаконно відчуженої землі становить 30 мільйонів гривень.

    Правоохоронці затримали депутата в офісі нотаріуса під час переоформлення документації, підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок та отримання за їх продаж $165 тисяч.

    Наразі проводиться понад 20 обшуків: у службових приміщеннях сільради та Міноборони, за місцем проживання зловмисників та в їхніх автомобілях. Оцінка здобутих доказів у кримінальному провадженні зараз триває.

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    СБУ викрила схему незаконного відчуження земель Міноборони (фото)
    СБУ викрила схему незаконного відчуження земель Міноборони (фото)
    СБУ викрила схему незаконного відчуження земель Міноборони (фото)
    СБУ викрила схему незаконного відчуження земель Міноборони (фото)
    СБУ викрила схему незаконного відчуження земель Міноборони (фото)

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, готується оголошення про підозру у вчиненні злочинів всім фігурантам справи.

    Тривають слідчі дії. Додатково встановлюється можлива причетність інших посадовців до корупційної діяльності.

    Викриття злочинної діяльності проводили оперативники УСБУ у Львівській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

    СБУ кримінал Львівщина депутат Міноборони земля
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