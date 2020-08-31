Суд зобов’язав кооператив знести майже пів тисячі гаражів на Оболоні



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На ділянці розташовані 495 гаражів Фото ілюстративне

Суд постановив, що гаражний кооператив 26 років неправомірно користувався ділянкою

Господарський суд Києва зобов’язав Обслуговуючий кооператив «Гаражно-будівельний кооператив «Лісний» звільнити самовільно зайняту земельну ділянку площею 1,1 га на вул. Сім’ї Шовкоплясів, 9 та вул. Богатирська (біля озера Редькіне) в Оболонському районі столиці та повернути її Київській міській раді, привівши у придатний до використання стан. Про це свідчить рішення суду від 5 серпня.

Суд встановив, що гаражний кооператив займає ділянку, яка належить на праві власності територіальній громаді в особі Київради. І Київрада жодного рішення про передачу цієї землі кооперативу не приймала. Відтак, суд встановив факт самовільного зайняття ділянки.

Щодо доводів кооперативу, що він є правонаступником об’єднаного кооперативу «Чайка» і з 1993 року користується вказаною землею, суд зазначив, що не отримав підтвердження цього. При цьому суд зазначив, що має дані про ліквідацію кооперативу «Чайка» у 1993 році.

Крім того, суд установив, що кооператив «Лісний» 26 років неправомірно користувався ділянкою. І був обізнаний про це, адже у лютому 2020 року, у розпал розгляду даної судової справи, звернувся до Київради з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення спірної ділянки.

Також суд відкинув аргументи про те, що на ділянці розташовані 495 гаражів, на які люди оформили право власності. Суд зазначив, що ці гаражі зареєстровані за іншою адресою – на вул. Сім’ї Шовкоплясів, 6, тоді як адреса ділянки – вул. Сім’ї Шовкоплясів, 9.

Зауважимо, що спірна ділянка площею 1,1 га утворилася у 2018 році в результаті поділу більшої ділянки площею 4,44 га на чотири частини. Вона була зареєстрована в Державному земельному кадастрі на підставі проекту землеустрою щодо відведення приватному підприємству «Білдкомпані Інвест» для будівництва та експлуатації головного сервісного селекційно-технологічного центру по конярству та кінному спору. Ця фірма орендує поруч на вул. Сім’ї Шовкоплясів, 11 ділянку площею 2,5 га.

У свою чергу ділянка 4,44 га була сформована у 2008 році, коли Київрада передала її в оренду ТОВ «Дніпровська Рив’єра», однак у 2013 році суд за позовом прокуратури угоду розірвав через невикористання землі за цільовим призначенням.

Джерело: Наші гроші