СБУ викрила земельні махінації в Конча-Заспі



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У рамках розпочатого кримінального провадження проведено низку обшуків у приміщеннях селищної ради й у нотаріуса, який оформляв угоду Фото: СБУ

Чиновники Козинської селищної ради незаконно передали в оренду на 49 років земельні ділянки площею більше 27 га, стверджують в СБУ

Служба безпеки України виявила багатомільйонні махінації із земельними ділянками в Конча-Заспі, елітному передмісті столиці.

Про це повідомила преслужба СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що чиновники Козинської селищної ради й Управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області передали в оренду на 49 років земельні ділянки площею більше 27 га.

Майже половину з них займають бази відпочинку АТ «Укрпошта». За оцінками фахівців, середня ринкова вартість цієї землі перевищує 600 млн грн.

«Зараз вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. За рішенням суду, на зазначені земельні ділянки накладено арешт і встановлено заборону на їхнє відчуження», – відзначили в СБУ.

У рамках розпочатого кримінального провадження проведено низку обшуків у приміщеннях селищної ради й у нотаріуса, який оформляв угоду. Вилучена документація, що стала підставою для незаконної передачі землі в оренду.

Триває досудове слідство у ч.2 ст.364 Кримінального кодексу – зловживання владою.

Раніше повідомлялося, що СБУ перекрила канал нелегальної міграції до країн ЄС.