  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ викрила земельні махінації в Конча-Заспі

    • Розсилка
    <p>У рамках розпочатого кримінального провадження проведено низку обшуків у приміщеннях селищної ради й у нотаріуса, який оформляв угоду</p> - СБУ викрила земельні махінації в Конча-Заспі

    У рамках розпочатого кримінального провадження проведено низку обшуків у приміщеннях селищної ради й у нотаріуса, який оформляв угоду

    Фото: СБУ

    Чиновники Козинської селищної ради незаконно передали в оренду на 49 років земельні ділянки площею більше 27 га, стверджують в СБУ

    Служба безпеки України виявила багатомільйонні махінації із земельними ділянками в Конча-Заспі, елітному передмісті столиці.

    Про це повідомила преслужба СБУ.

    Співробітники спецслужби встановили, що чиновники Козинської селищної ради й Управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області передали в оренду на 49 років земельні ділянки площею більше 27 га.

    Майже половину з них займають бази відпочинку АТ «Укрпошта». За оцінками фахівців, середня ринкова вартість цієї землі перевищує 600 млн грн.

    «Зараз вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. За рішенням суду, на зазначені земельні ділянки накладено арешт і встановлено заборону на їхнє відчуження», – відзначили в СБУ.

    У рамках розпочатого кримінального провадження проведено низку обшуків у приміщеннях селищної ради й у нотаріуса, який оформляв угоду. Вилучена документація, що стала підставою для незаконної передачі землі в оренду.

    Триває досудове слідство у ч.2 ст.364 Кримінального кодексу – зловживання владою.

    Раніше повідомлялося, що СБУ перекрила канал нелегальної міграції до країн ЄС.

    СБУ кримінал корупція в Україні земля арешт Укрпошта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies