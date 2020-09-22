На Чернігівщині фермер самовільно засіяв територію пам’ятки археології, якій IV тис. років



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Землі, що засіяв фермер, знаходяться в межах пам’яток археології місцевого значення, а саме: поселення «Рогощі-2» ХІ-ХІІІ ст., поселення «Рогощі-3» ІІ-І тис. до н.е. та поселення «Рогощі-5» ІІ тис. до н.е.

Фермер заплатить 135 тис. гривень штрафу за самовільне вирощування озимої пшениці на землях історико-культурного призначення

На Чернігівщині фермер заплатить 135 тис. гривень штрафу за самовільне вирощування озимої пшениці на землях історико-культурного призначення. Про це повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури, пише agronews.ua.

Зазначається, що штраф стягнутий за позовом прокуратури.

«Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 15 вересня 2020 року задоволено позов прокурора про стягнення з особи 135 тисяч гривень шкоди, заподіяної самовільним зайняттям земельної ділянки», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ррокуратурою доведено факт самовільного зайняття суб’єктом господарювання земельної ділянки історико-культурного призначення на території Чернігівського району загальною площею понад 22 га, яку він використовував для вирощування сільськогосподарських культур.

За інформацією Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, вказані землі знаходяться в межах пам’яток археології місцевого значення, а саме: поселення «Рогощі-2» ХІ-ХІІІ ст., поселення «Рогощі-3» ІІ-І тис. до н.е. та поселення «Рогощі-5» ІІ тис. до н.е.