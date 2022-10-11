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СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру
Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів
СБУ

Підозрюваний «полював» за локаціями українських систем ППО

Служба безпеки України затримала представника найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів. Насамперед зловмисник намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру фото 1

Контррозвідка СБУ встановила, що зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ.

СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру фото 2

Чоловік збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об’єктів критичної інфраструктури. У своїх «звітах» він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об’єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками.

Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.

СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру фото 3

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше Служба безпеки України в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угруповання, що функціонувало як «силовий осередок» забороненої партії ОПЗЖ.

Теги: Україна росія війна ракета СБУ Дніпро

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