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Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
За кермом – Михайло Майман
скріншот з відео

СБУ вже розслідує одне кримінальне провадження, в рамках якого Маймана було затримано влітку

В елітному селищі Конча-Заспа під Києвом силами спецназу Департамента стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції України було затримано командира добровольчого батальйону Тероборони Михайла Маймана (він же Михайло Помагайло).

Як повідомив «Телеграф», Маймана затримали близько 17:00 біля ресторану Купецький двір. В розпорядженні видання опинилося відео затримання.

За джерелами видання, поточне звинувачення – за статтею 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років). Далі слідство розглядає можливість перекваліфікації на інші статті.

Михайло Майман – ветеран АТО, в березні 2022 він став командиром добровольчого формування 14 територіальної громади Києва «Архангела Михайла», який брав участь у звільненні населених пунктів регіону. За інформацією ЗМІ, колись був соратником одіозного Іллі Киви; звинувачували його і у привласненні великих сум пожертв на українську армію.

Стосовно Маймана СБУ вже розслідує одне кримінальне провадження, в рамках якого його було затримано влітку за підозрою у торгівлі зброєю.

Теги: ветеран слідство викрадення відео

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