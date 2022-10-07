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СБУ викрила злочинну організацію, якою керував екснардеп Кива

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викрила злочинну організацію, якою керував екснардеп Кива
За задумом Іллі Киви, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону
фото з відкритих джерел

До складу угруповання входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл

Служба безпеки України в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угруповання, що функціонувало як «силовий осередок» забороненої партії ОПЗЖ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Учасники банди входили до громадського об’єднання «Патріоти за життя», яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві. Сам він перебуває у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких – державна зрада і посягання на територіальну цілісність України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до втечі нардепа в РФ ці «патріоти» виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні. Також їх залучали до так званої «фізичної підтримки» та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці.

За участь у кожній з таких «акцій» зловмисники отримували гроші від своїх «координаторів» з ОПЗЖ. Слідство встановило, що до складу угруповання входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Їх організатор був на прямому зв’язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема, й після повномасштабного вторгнення РФ. Для комунікації між собою використовували анонімні месенджери.

Під час обшуків у зловмисників виявлено вогнепальну зброю та набої до неї. За задумом екснардепа, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону. Проте після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових «прибутків».

«Встановлено, що вони налагодили виробництво і збут оптових партій амфетаміну на Київщині. Для цього обладнали у власних домоволодіннях дві нарколабораторії. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки і продавали «товар», використовуючи розгалужену мережу дилерів», – додали в СБУ.

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У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань оголосили 10 травня скандального екснардепа Верховної Ради Іллю Киву у міжнародний розшук.

Суд буде розслідувати заочно справу щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви.

Також стало відомо, що ексдепутат Верховної Ради України від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива повідомив, що офіційно просить притулку в Росії.

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Теги: СБУ Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива державна зрада

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