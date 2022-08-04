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Екснардеп Ілля Кива отримав нову підозру

Надія Клочко
Сьогодні, 18:55 glavcom.ua
Екснардеп Ілля Кива отримав нову підозру
Іллю Киву позбавили мандата народного депутата 15 березня

Ілля Кива, будучи народним депутатом, не задекларував будинок під Києвом

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру у декларуванні недостовірної колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Іллі Киві. Про це повідомляє пресслужба САП.

У відомстві зазначили, що колишній нардеп підозрюється у внесенні завідомо недостовірних відомостей у декларацію за 2020 рік, а саме у прихованні від декларування належного йому об’єкту нерухомого майна у смт Козин Київської області вартістю понад 4 млн грн.

«У зв’язку із відсутністю особи на території України повідомлення про підозру вручено у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України. Досудове розслідування у провадженні триває, перевіряються факти можливого недекларування колишнім посадовцем й іншого майна», – зазначається у повідомленні.

Прокуратура не називає імені та прізвища підозрюваного, проте вказує, що до 15 березня 2022 року він обіймав посаду народного депутата України і вже потрапляв у поле зору антикорупційних органів – у травні поточного року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у першій справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави понад 1,2 млн грн необґрунтованих активів, що йому належали. У цій справі йшлося про незаконний дохід екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви, отриманий нібито від здачі в оренду жомової ями компанії з ознаками фіктивності.

У листопаді минулого року журналісти Bihus.info з’ясували, що Кива живе у приватному будинку у Козині, який не вказаний у його декларації. Цю нерухомість виставляли на продаж на сайті рієлторів за $850 тисяч або ж для оренди за 120 тис. грн на місяць.

Нещодавно слідчі Державного бюро розслідувань оголосили 10 травня скандального екснардепа Верховної Ради Іллю Киву у міжнародний розшук.

Раніше повідомлялося, що суд буде розслідувати заочно справу щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви.

Також стало відомо, що ексдепутат Верховної Ради України від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива повідомив, що офіційно просить притулку в Росії.

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Теги: НАБУ САП декларація Ілля Кива

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