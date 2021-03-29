  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    СБУ виявила схрони бойовиків зі снарядами далекобійної артилерії (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зі схованки вилучили 15 снарядів - СБУ виявила схрони бойовиків зі снарядами далекобійної артилерії (фото)
    Зі схованки вилучили 15 снарядів
    Фото: СБУ

    Виявлені схованки були закладені бойовиками у 2014 році

    Служба безпеки України виявила в Луганській області два схрони зі зброєю учасників незаконних збройних формувань. Серед вилученого 15 снарядів далекобійної артилерії, кожен з яких містить 16 кг гексогену (вибухова речовина підвищеної потужності).

    Про це повідомляє пресцентр СБУ

    Боєприпаси знаходились у підземній схованці, облаштованій у лісі поблизу селища Тернове на Старобільщині.

    З іншого тайника, який був обладнаний у колишньому бліндажі в районі селища Плотина Щастинського району, правоохоронці вилучили:

    • понад 20 артилерійських снарядів різних калібрів;
    • два підривники;
    • 3 гранати Ф-1;
    • гранату ВОГ-17;
    • понад 400 набоїв для великокаліберного кулемету КПВТ.

    За оперативними даними, виявлені схованки були закладені бойовиками під час збройного супротиву силам антитерористичної операції у 2014 році.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    СБУ виявила схрони бойовиків зі снарядами далекобійної артилерії (фото)
    СБУ виявила схрони бойовиків зі снарядами далекобійної артилерії (фото)
    СБУ виявила схрони бойовиків зі снарядами далекобійної артилерії (фото)
    СБУ виявила схрони бойовиків зі снарядами далекобійної артилерії (фото)

    Тривають невідкладні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Вилучення засобів ураження проводилось у взаємодії з Національною поліцією та піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    Нагадаємо, минулого тижня контррозвідники Служби безпеки України виявили на Харківщині схрон із бойовими засобами ураження, у тому числі реактивними штурмовими гранатами РШГ-1, виробництва РФ.

    Теги: бойовики на Донбасі СБУ Луганщина зброя боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies