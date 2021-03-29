СБУ виявила схрони бойовиків зі снарядами далекобійної артилерії (фото)

Виявлені схованки були закладені бойовиками у 2014 році

Служба безпеки України виявила в Луганській області два схрони зі зброєю учасників незаконних збройних формувань. Серед вилученого 15 снарядів далекобійної артилерії, кожен з яких містить 16 кг гексогену (вибухова речовина підвищеної потужності).

Про це повідомляє пресцентр СБУ

Боєприпаси знаходились у підземній схованці, облаштованій у лісі поблизу селища Тернове на Старобільщині.

З іншого тайника, який був обладнаний у колишньому бліндажі в районі селища Плотина Щастинського району, правоохоронці вилучили:

понад 20 артилерійських снарядів різних калібрів;

два підривники;

3 гранати Ф-1;

гранату ВОГ-17;

понад 400 набоїв для великокаліберного кулемету КПВТ.

За оперативними даними, виявлені схованки були закладені бойовиками під час збройного супротиву силам антитерористичної операції у 2014 році.

Тривають невідкладні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Вилучення засобів ураження проводилось у взаємодії з Національною поліцією та піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, минулого тижня контррозвідники Служби безпеки України виявили на Харківщині схрон із бойовими засобами ураження, у тому числі реактивними штурмовими гранатами РШГ-1, виробництва РФ.