СБУ виявила схрони бойовиків зі снарядами далекобійної артилерії (фото)
Виявлені схованки були закладені бойовиками у 2014 році
Служба безпеки України виявила в Луганській області два схрони зі зброєю учасників незаконних збройних формувань. Серед вилученого 15 снарядів далекобійної артилерії, кожен з яких містить 16 кг гексогену (вибухова речовина підвищеної потужності).
Про це повідомляє пресцентр СБУ
Боєприпаси знаходились у підземній схованці, облаштованій у лісі поблизу селища Тернове на Старобільщині.
З іншого тайника, який був обладнаний у колишньому бліндажі в районі селища Плотина Щастинського району, правоохоронці вилучили:
- понад 20 артилерійських снарядів різних калібрів;
- два підривники;
- 3 гранати Ф-1;
- гранату ВОГ-17;
- понад 400 набоїв для великокаліберного кулемету КПВТ.
За оперативними даними, виявлені схованки були закладені бойовиками під час збройного супротиву силам антитерористичної операції у 2014 році.
Тривають невідкладні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Вилучення засобів ураження проводилось у взаємодії з Національною поліцією та піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, минулого тижня контррозвідники Служби безпеки України виявили на Харківщині схрон із бойовими засобами ураження, у тому числі реактивними штурмовими гранатами РШГ-1, виробництва РФ.