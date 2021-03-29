Біля лінії розмежування пройдуть антитерористичні навчання

Служба безпеки України закликає жителів Щастя з розумінням поставитись до можливих незручностей і мати при собі документи

У м Щастя в районі операції Об’єднаних сил буде проведено антитерористичні навчання. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«30-31 березня у м. Щастя в рамках проведення операції Об’єднаних сил за участю регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом відбудуться планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам», – йдеться в повідомленні.

Тренування будуть проведені в умовах, максимально наближених до реальних, тож Служба безпеки України закликає жителів Щастя з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки.

Мешканців міста просять за необхідності пересування містом мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).

Також жителів Щастя просять у разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їх причетність до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляти на адресу чергової служби:

3 управління (з дислокацією в м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, тел.: (06452) 6-81-10; (06452) 4-42-81, 095-896-77-29;

Щастинський районний відділ поліції ГУ НП в Луганській області, тел.: (06445) 9-44-87, 099-054-03-42, 097-152-94-10;

СПД-1 «м. Щастя» Щастинського районного відділу поліції ГУ НП в Луганській області: 099-008-65-93, 095-009-46-02.

Штаб ООС зазначає , що всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства.

Слід зазначити, що м. Щастя знаходиться біля лінії розмежування між контрольованими Україною територіями та ОРДЛО.

Нагадаємо, 26 березня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення.

Стало відомо, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.

Радник української делегації у ТКГ Олексій Арестович повідомив, що рішення щодо подальших дій із приводу загострення ситуації на Донбасі має бути досягнуте до 30 березня.