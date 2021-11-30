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    СБУ заблокувала масштабний канал контрабанди лісу (фото)

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    СБУ заблокувала на Прикарпатті масштабний канал контрабанди лісу - СБУ заблокувала масштабний канал контрабанди лісу (фото)
    СБУ заблокувала на Прикарпатті масштабний канал контрабанди лісу
    фото: Управління СБУ в Івано-Франківській області

    З початку року зловмисники переправили за кордон лісу та лісоматеріалів на понад 2 млн гривень

    На Прикарпатті СБУ заблокувала великий канал контрабанди лісу. З початку року зловмисники переправили за кордон лісу та лісоматеріалів на понад 2 млн гривень. Про це повідомляє Управління СБУ в Івано-Франківській області.

    Незаконну схему організував підприємець з Івано-Франківської області, який, незважаючи на легальний бізнес, налагодив ще механізм експорту в кілька країн нелегально вирубаної на території області деревини.

    «Щоб легалізувати незаконно зрубаний ліс, підприємець скуповував використані товарно-транспортні накладні для їхнього повторного використання. На підставі цих накладних отримував сертифікат про походження деревини, необхідний для її продажу за кордон. В ході огляду вантажу, який ділок намагався експортувати через Одеський порт, правоохоронці виявили чергову партію лісоматеріалів хвойних порід, задекларовані характеристики яких не відповідають супровідним документам», – йдеться в повідомленні.

    У приміщеннях деревообробних цехів, що належать підприємцю, та за місцем його проживання в ході обшуків вилучили деревину без підтверджуючих документів про її законне походження, чорнові записи та документи, що підтверджують незаконні експортні операції, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з партнерами.

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    СБУ заблокувала масштабний канал контрабанди лісу (фото)
    СБУ заблокувала масштабний канал контрабанди лісу (фото)
    СБУ заблокувала масштабний канал контрабанди лісу (фото)
    СБУ заблокувала масштабний канал контрабанди лісу (фото)
    СБУ заблокувала масштабний канал контрабанди лісу (фото)
    СБУ заблокувала масштабний канал контрабанди лісу (фото)
    СБУ заблокувала масштабний канал контрабанди лісу (фото)
    фото: Управління СБУ в Івано-Франківській області

    Планується повідомити підприємцю про підозру за ст. 201-1 (Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів чи пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі митної території України) КК України.

    До слова, суд покарав за службову недбалість майстра лісу Верховинського лісництва в Івано-Франківській області, призначивши рік виправних робіт. Чоловік мав обов’язок охороняти ліс, робити обходи, щоб захистити дерева від самовільних рубок. У 2021 році під час перевірки виявлено незаконну рубку 14 сироростучих дерев породи ялина. Шкода довкіллю оцінюється у 123 тис. грн.

    Теги: СБУ бізнес Івано-Франківщина документи порт ліс
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    СБУ заблокувала масштабний канал контрабанди лісу (фото)