Завдяки пандемії в Україні знизився ринок нелегального імпорту техніки

Найбільше зростання припало на такі категорії як: комп’ютери, ноутбуки, планшети та дрібна побутова техніка

У 2021 році прозорий ринок побутової техніки та електроніки зріс у середньому на 10%

В Україні в поточному році зріс прозорий ринок побутової техніки та електроніки у середньому на 10% в одиницях продукції та на 24% у грошовому вимірі. Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація, посилаючись на дослідження GfK.

Найбільше зростання припало на такі категорії як комп’ютери, ноутбуки, планшети та дрібна побутова техніка та інше обладнання, яке активно почали купляти українці після переходу на дистанційну роботу. Про це зазначила Вікторія Куликова керівник напрямку побутова електротехніка Європейської Бізнес Асоціація.

Водночас ринок нелегального імпорту в Україні знизився. В середньому частка «сірого» ринку побутової техніки та електроніки зменшилась з 23% в 2019 році до 16% в 2021 році.

У той же час, учасники заходу були вимушені констатувати й погану новину, яка полягає в тому, що зменшення частки «сірого» ринку відбулося переважно за рахунок певних ситуативних факторів, спричинених пандемією, а не завдяки якісним змінам в реформуванні митниці чи покращенню контролю за реалізацією нелегально ввезеної продукції на території України. Серед таких факторів – глобальний дефіцит деяких комплектуючих для техніки, спричинений простоями ряду заводів під час жорстких локдаунів, зменшення «схем» ввезення нелегального імпорту у зв’язку із закриттям кордонів, а також зусилля самого ринку спрямовані на зменшення привабливості «сірої» техніки.

У той же час фіксується суттєве зростання частки «сірого» ринку електроніки в категорії так-званих преміальних товарів.

Серед основних причин «сірого» імпорту учасники дослідження GfK називали — корупцію в митних органах, можливість несплати митних зборів та податків, можливість безризиково продавати нелегально ввезений товар в середині країни.

Автори дослідження зазначають, що коли питання пандемії відійде на другий план — існує високий ризик відкату і навіть погіршення ситуації з обсягами нелегального імпорту техніки та електроніки в Україні.

У 2021 році прозорий ринок побутової техніки та електроніки зріс у середньому на 10% в одиницях продукції та на 24% у грошовому вимірі. Такими є результати дослідження щодо обсягів «сірого» ринку побутової техніки та електроніки в Україні в 2021 році.