СБУ почала розслідування підготовки держперевороту в Україні

Як зазначили в СБУ, інша інформація про хід розслідування буде повідомлена згодом

У справі щодо підготовки державного перевороту фігурують окремі громадяни України та Росії

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом готування державного перевороту в Україні, наразі ведеться розслідування справи. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У справі щодо підготовки державного перевороту фігурують окремі громадяни України та Росії, однак в СБУ не розкривають кількість та особи підозрюваних.

«Провадження відкрито за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади. Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування», – заявили в спецслужбі.

Як зазначили в СБУ, інша інформація про хід розслідування буде повідомлена згодом.

Як відомо, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.

Згодом Ахметов заявив, що інформація президента про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою.