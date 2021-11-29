СБУ почала розслідування підготовки держперевороту в Україні
У справі щодо підготовки державного перевороту фігурують окремі громадяни України та Росії
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом готування державного перевороту в Україні, наразі ведеться розслідування справи. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У справі щодо підготовки державного перевороту фігурують окремі громадяни України та Росії, однак в СБУ не розкривають кількість та особи підозрюваних.
«Провадження відкрито за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади. Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування», – заявили в спецслужбі.
Як зазначили в СБУ, інша інформація про хід розслідування буде повідомлена згодом.
Як відомо, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.
Згодом Ахметов заявив, що інформація президента про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою.
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