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    СБУ почала розслідування підготовки держперевороту в Україні

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    Як зазначили в СБУ, інша інформація про хід розслідування буде повідомлена згодом - СБУ почала розслідування підготовки держперевороту в Україні
    Як зазначили в СБУ, інша інформація про хід розслідування буде повідомлена згодом
    архівне фото: ssu.gov.ua

    У справі щодо підготовки державного перевороту фігурують окремі громадяни України та Росії

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом готування державного перевороту в Україні, наразі ведеться розслідування справи. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    У справі щодо підготовки державного перевороту фігурують окремі громадяни України та Росії, однак в СБУ не розкривають кількість та особи підозрюваних.

    «Провадження відкрито за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади. Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування», – заявили в спецслужбі.

    Як зазначили в СБУ, інша інформація про хід розслідування буде повідомлена згодом.

    Як відомо, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.

    Згодом Ахметов заявив, що інформація президента про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою.

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    Теги: СБУ політика переворот розслідування Україна
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    СБУ почала розслідування підготовки держперевороту в Україні