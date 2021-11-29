Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Глава держави звільнив начальника Департаменту контррозвідки СБУ. Про це йдеться в указі Зеленського.
Відповідний указ №604/2021 опублікований на сайті глави держави.
«Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України», – йдеться в тексті президентського указу.
Причини звільнення Руснака з департаменту СБУ в указі не розголошуються.
Нагадаємо, що 11 вересня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки СБУ.
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