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    Зеленський провів кадрові зміни в СБУ

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    Зеленський звільнив Олександра Руснака з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України - Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
    Зеленський звільнив Олександра Руснака з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України
    фото: ОПУ

    Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ

    Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Глава держави звільнив начальника Департаменту контррозвідки СБУ. Про це йдеться в указі Зеленського.

    Відповідний указ №604/2021 опублікований на сайті глави держави.

    «Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України», – йдеться в тексті президентського указу.

    Причини звільнення Руснака з департаменту СБУ в указі не розголошуються.

    Нагадаємо, що 11 вересня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки СБУ.

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    Теги: СБУ кадрові зміни Володимир Зеленський президент звільнення указ
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    Зеленський провів кадрові зміни в СБУ