СБУ заблокувала онлайн-обмінник, що працював через російські платіжні системи

Організатор «бізнесу» проводив фінансові операції з російською платіжною системою WebMoney Transfer

Кіберфахівці Служби безпеки України в Луганській області заблокували роботу підпільного онлайн-обмінника, який проводив транзакції з допомогою заборонених в Україні російських платіжних систем. Про це інформує пресслужба третього управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

«Оперативники спецслужби встановили, що на початку року мешканець Сєверодонецька організував надання послуг онлайн-обміну електронних коштів. На вебресурсі він забезпечував проведення фінансових операцій з російською платіжною системою WebMoney Transfer, щодо якої рішенням РНБО України введено обмежувальні санкції», – йдеться в повідомленні.

Через електронні платіжні системи організатор оборудки допомагав клієнтам уникати податкового моніторингу при здійсненні фінансових операцій. Анонімні платежі здійснювались також із суб’єктами на території країни-агресора.

фото: facebook.com/ssu.sievierodonetsk

Сервісом користувалися кілька десятків постійних клієнтів. Задокументовано, що лише для деяких із них за перше півріччя цього року нелегальний обмінник встиг перерахувати сотні тисяч гривень.

Під час обшуку в організатора протиправної схеми правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим програмним устаткуванням WebMoney Transfer та «Яндекс-гроші», гаджети із доказами здійснення незаконних валютних операцій і банківські картки, що використовувались у протиправній діяльності.

Перевіряється можлива причетність клієнтів нелегальної структури до фінансування тероризму.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися спільно з підрозділом протидії кіберзлочинам Національної поліції України в Луганській області під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.