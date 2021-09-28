СБУ оголосила підозру ще трьом причетним до «партії Шарія»

Імен підозрюваних СБУ не називає

Служба безпеки України продовжує викриття причетних до протиправної діяльності, пов’язаної із реєстрацією політсили «партія Шарія», інформує пресслужба СБУ.

Наразі ще трьом особам оголошено про підозру за статтею про підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

У СБУ заявили, що мають докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії «Об’єднана Україна» у політичну «партію Шарія» та до фальшування протоколів засідань цієї «політичної сили» задля обрання «потрібних керівників партії».

Минулого тижня аналогічну підозру отримала ще одна «керівниця партії Шарія».

Нагадаємо, що раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано «Партію Шарія», заявив, що не має жодного відношення до діяльності даної «політичної сили» і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. При чому зробив це за грошову винагороду у $500.

Наразі до суду направляються матеріали, необхідні для обрання всім чотирьом підозрюваним запобіжного заходу.

СБУ продовжує слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.

Міністерство юстиції України просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність партії Шарія. ОАСК відкрив провадження за цим позовом. Дана справа буде розглянута в ОАСК за спрощеним позовного провадження з викликом сторін.

25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук. Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

Нещодавно політолог назвав джерело фінансування Шарія і закликав силовиків перекрити його.