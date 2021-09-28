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    Начальник складу зброї на Миколаївщині влаштував розпродаж боєприпасів (фото, відео)

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    У Миколаївській області продавали зброю з військової частини&nbsp; - Начальник складу зброї на Миколаївщині влаштував розпродаж боєприпасів (фото, відео)
    У Миколаївській області продавали зброю з військової частини 
    фото: gp.gov.ua

    Слідство вважає, що військовослужбовець систематично продавав озброєння

    У Миколаївській області правоохоронці затримали начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин. Його підозрюють у продажі зброї, боєприпасів та вибухівки зі складу, повідомляє Офіс генпрокурора.

    Слідство вважає, що військовослужбовець систематично продавав озброєння, зокрема, правоохоронці зафіксували збут:

    • 20 гранат Ф-1;
    • 5 гранат РГД-5 із запалами;
    • 5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22.

    Після цього правоохоронці провели обшуки за місцем проживання начальника складу та у приміщенні, де він зберігав крадене військове майно. В ході обшуків виявили та вилучили:

    • 20 артилерійських мінометних мін;
    • 20 мінометних мін;
    • майже 600 артилерійських снарядів;
    • близько 250 підривачів;
    • 576 освітлювальних реактивних ракет,
    • 49 пакунків порохових зарядів до мінометних мін;
    • розривні заряди;
    • гранати;
    • майже 34 тисячі набоїв різного калібру.

    Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом викрадення зброї, боєприпасів та іншого військового майна. Наразі встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми.

    Теги: прокуратура СБУ Миколаївщина склад зброї викрадення боєприпаси поліція озброєння майно
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    Начальник складу зброї на Миколаївщині влаштував розпродаж боєприпасів (фото, відео)