Українське конструкторське бюро працювало на російських окупантів у Криму

Вартість лише одного з них становила близько 260 млн рублів ($3,5 млн)

Конструкторське бюро у Дніпрі отримувало великі контракти від уряду РФ

Служба безпеки України повідомила, що викрила велике конструкторське бюро у Дніпрі, яке тісно співпрацювало з окупаційною владою Криму. За даними слідства, зловмисники займалися модернізацією об’єктів енергетичної інфраструктури півострова, формально прикриваючись афілійованими підприємствами з РФ, повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що згадане конструкторське бюро отримувало «значні контракти від уряду РФ». Вартість лише одного з них становила близько 260 млн рублів ($3,5 млн).

Серед їхніх проєктів ‒ виконання конструкторських робіт на об’єктах АО «КримТЕЦ»: «Сімферопольської ТЕЦ», «Камиш-Бурунської ТЕЦ» і «ТЕЦ Сакських теплових мереж».

«Зловмисники діяли не напряму: щоб обійти український закон і «не співпрацювати з окупантами», вони створили декілька компаній у РФ. Саме вони і були формальним прикриттям цієї діяльності: брали участь у тендерах; від їх імені укладалися угоди щодо реконструкції енергетичних об’єктів окупованого півострова», – йдеться в повідомленні.

У ході обшуків, проведених в офісному приміщенні та за адресами мешкання зловмисників, вилучено:

технічну документацію щодо проведення робіт на підприємствах, розташованих на ТОТ АР Крим;

платіжні картки російських банків;

печатки утворених на території РФ афілійованих компаній.

Наразі слідчими СБУ у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України, здійснюється низка експертиз.

Планується повідомлення про підозру організаторам злочинної діяльності.