СБУ запобігла «витоку» за кордон секретної інформації про військові технології

Схему організував колишній посадовець одного з потужних оборонних підприємств регіону

Служба безпеки України у Запоріжжі заблокувала спробу нелегальної передачі до однієї з країн Східної Азії новітніх військових технологій, які підлягають державному експортному контролю. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«За грошову винагороду зловмисники намагались переправити іноземцям секретну документацію щодо виробництва авіаційних двигунів для винищувачів і бойових гелікоптерів», – йдеться в повідомленні.

Контррозвідки СБУ встановили, що схему організував колишній посадовець одного з потужних оборонних підприємств регіону. До протиправної діяльності він залучив трьох нинішніх працівників. Саме вони здійснювали приховане копіювання таємної інформації з робочих комп’ютерів і зразків технічної документації. Отримані відомості організатор оборудки планував за гроші передати іноземним представникам через закриті канали електронного зв’язку.

«За попередніми висновками фахівців оборонного-промислового комплексу України, у разі отримання відповідних технологій іноземці могли налагодити власне виробництво модернізованих авіадвигунів», – додають в СБУ.

Під час обшуків у робочих кабінетах та за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили:

електронні носії інформації з технічною документацією військового призначення;

засоби зв’язку, які використовували для комунікації із зарубіжним «замовником»;

30 тис. дол., які вони отримали як завдаток за нелегальний експорт.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила двох бойовиків терористичної організації «ДНР». Зловмисників затримано у Покровську на Донеччині, куди вони приховано прибули для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України.