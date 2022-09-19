Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ запобігла «витоку» за кордон секретної інформації про військові технології

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ запобігла «витоку» за кордон секретної інформації про військові технології
Отримані відомості організатор оборудки планував за гроші передати іноземним представникам через закриті канали електронного зв’язку
СБУ

Схему організував колишній посадовець одного з потужних оборонних підприємств регіону

Служба безпеки України у Запоріжжі заблокувала спробу нелегальної передачі до однієї з країн Східної Азії новітніх військових технологій, які підлягають державному експортному контролю. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«За грошову винагороду зловмисники намагались переправити іноземцям секретну документацію щодо виробництва авіаційних двигунів для винищувачів і бойових гелікоптерів», – йдеться в повідомленні.

Контррозвідки СБУ встановили, що схему організував колишній посадовець одного з потужних оборонних підприємств регіону. До протиправної діяльності він залучив трьох нинішніх працівників. Саме вони здійснювали приховане копіювання таємної інформації з робочих комп’ютерів і зразків технічної документації. Отримані відомості організатор оборудки планував за гроші передати іноземним представникам через закриті канали електронного зв’язку.

«За попередніми висновками фахівців оборонного-промислового комплексу України, у разі отримання відповідних технологій іноземці могли налагодити власне виробництво модернізованих авіадвигунів», – додають в СБУ.

Під час обшуків у робочих кабінетах та за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили:

  • електронні носії інформації з технічною документацією військового призначення;
  • засоби зв’язку, які використовували для комунікації із зарубіжним «замовником»;
  • 30 тис. дол., які вони отримали як завдаток за нелегальний експорт.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила двох бойовиків терористичної організації «ДНР». Зловмисників затримано у Покровську на Донеччині, куди вони приховано прибули для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України.

Теги: експорт кордон СБУ технології

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Тюрма» була переповнена втричі
СБУ показала в’язницю, в якій рашисти утримували жителів Куп’янська (відео)
16 вересня, 20:24
Заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та області Юрія Палагнюка відсторонено від посади
Посадовця СБУ, який втручався в процес переходу громад до ПЦУ, відсторонено
16 вересня, 20:45
До 2018 року підозрюваний брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході
Намагався влаштуватись до полку «Азов»: СБУ викрила російського агента
16 вересня, 14:45

Кримінал

СБУ запобігла «витоку» за кордон секретної інформації про військові технології
СБУ запобігла «витоку» за кордон секретної інформації про військові технології
Переховувались серед цивільних: СБУ викрила диверсантів з угруповання «Мотороли»
Переховувались серед цивільних: СБУ викрила диверсантів з угруповання «Мотороли»
Суд виніс вироки коригувальникам обстрілів Черкас і Лисичанська
Суд виніс вироки коригувальникам обстрілів Черкас і Лисичанська
Намагався влаштуватись до полку «Азов»: СБУ викрила російського агента
Намагався влаштуватись до полку «Азов»: СБУ викрила російського агента
На Львівщині сталася ДТП за участю військового автомобіля. Загинула дитина
На Львівщині сталася ДТП за участю військового автомобіля. Загинула дитина
СБУ оголосила підозру Царьову та ще двом можливим колаборантам
СБУ оголосила підозру Царьову та ще двом можливим колаборантам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)
123K
«Це початок кінця». Арестович пояснив, чим обернеться для Путіна бунт Пугачової
110K
Міноборони попередило українців: Пугачова – це наживка
90K
«Нафтогаз» захопили рейдери? Парламент шукає Вітренка
45K
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
17K
Британська розвідка пояснила, чому Росія втрачає перевагу в повітрі

Новини

ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту