Посадовця СБУ, який втручався в процес переходу громад до ПЦУ, відсторонено

Заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та області Юрія Палагнюка відсторонено від посади

СБУ зацікавилася переходом релігійних громад від Московської церкви після рішення про перехід до ПЦУ громади села Требухів на Київщині

Т.в.о. голови СБУ Василь Малюк відсторонив заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрія Палагнюка від займаної посади через оприлюднену у ЗМІ інформацію щодо його втручання у процес переходу релігійних громад від Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ) до Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомили у Службі безпеки України, передає LB.ua.

У відомстві заявили, що звернення очільника СБУ Київщини щодо переходів церковних громад до ПЦУ є його власною ініціативою.

«Ці листи направлені з його власної ініціативи і жодним чином не є позицією Служби», – повідомили у відомстві.

Там додали, що кадрове рішення щодо Юрія Палагнюка ухвалене очільником СБУ і йдеться саме про виведення в розпорядження, тобто відсторонення.

Як повідомлялося раніше, Управління СБУ у Києві надіслало на адресу Дарницької райдержадміністрації листа за підписом Палагнюка, в якому зазначалося, що Служба безпеки вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ «загрози для національної безпеки». Лист містив нагадування про заборону масових зборів на час воєнного стану та прохання провести роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад керівників територіальних громад чи представників місцевої влади.

Це, зазначається у листі, «може бути використане представниками УПЦ для оскарження дій у суді», а спецслужбами РФ – «для звинувачень в утисках УПЦ, розпалювання міжконфесійної ворожнечі і використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі».

Також стало відомо про те, що Палагнюк звертався до Управління культури Київської облдержадміністрації з проханням надати копії протоколів та статутних документів релігійної громади Парафія на честь Покрова Божої матері Бориспільської єпархії УПЦ с. Требухів Броварського району Київської області, яка виявила бажання перейти до ПЦУ.

Нагадаємо, на початку серпня храм у селі Требухові, що на Київщині, перейшов із Московського патріархату до Православної церкви України. За це рішення на зборах проголосувала громада. І хоча більшість жителів села підтримали таку зміну, без скандалу не обійшлося. Під час зборів виникла штовханина між учасниками зустрічі.

Також нагадаємо, що на Київщині 7 серпня Свято-Миколаївська парафія села Мартусівка Бориспільського району перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України.

Раніше Вороньківська територіальна громада на Київщині також ухвалила рішення про заборону діяльності Української православної Церкви Московського патріархату на своїй території. Це найбільша сільська громада на території Бориспільського району – до її складу входять десять сіл, а населення нараховує більш ніж 13 тис. осіб.

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній раніше заявив, що приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Він висловив сподівання, що з часом всі православні українці будуть в єдиний помісній автокефальній церкві.

До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.