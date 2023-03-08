Росія зіштовхнулася з дефіцитом колаборантів

Українське населення остаточно перестало вірити пропаганді окупантів про «рускій мір»

Кремль ухвалив рішення відправляти працівників ФСБ, поліції, МВС та прокуратури з території РФ. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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«Росіяни не можуть набрати достатню кількість охочих на тимчасово окупованих територіях, щоб наповнити фейкові органи окупаційної адміністрації. Зокрема на ТОТ Донеччини бракує колаборантів, які готові йти працювати до каральних структур росіян. Зокрема йдеться про так звану поліцію. прокуратуру та інші структури, які мають допомогти налагодити адміністративно-поліцейський режим», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що після загострення гуманітарної кризи та масової мобілізації чоловіків з тимчасово окупованих територій, місцеве населення остаточно перестало вірити пропаганді окупантів про «рускій мір». Відтак міста на окупованих територіях виходь з-під контролю росіян.

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«Для стабілізації ситуації уряд РФ ухвалив рішення відряджати працівників їхнього МВС, а також ФСБ та прокуратур на окуповані території України. Для них вже готують житловий фонд, фактично віджимаючи квартири у місцевих, для розселення своїх працівників», – додають в Центрі.

Відрядження відбуватимуться на ротаційній основі, а працівники отримуватимуть премії та навіть статус учасників так званої спецоперації. Такі рішення ухвалені для того, аби хоч якось заманити кадрових працівників до відряджень.

Нагадаємо, триває 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.