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Херсонська ОВА поновила на посаді колаборанта

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсонська ОВА поновила на посаді колаборанта
фото з відкритих джерел

Поновлення на посаді співпало із днем звільнення начальника ОВА Ярослава Янушевича

Освітянина Валерія Висовня, який працював під час окупації Херсона на росіян поновили на посаді 24 січня. Відповідне розпорядження в.о. начальника Херсонської обласної військової адміністрації Вадима Гулька опублікувало видання «Мост».

Зазначається, що документ в редакцію надіслав сам Висовень.

Документом скасовується попереднє рішення про звільнення Висовня від 5 січня. 

Видання зазначає, що поновлення на посаді співпало із днем звільнення начальника ОВА Ярослава Янушевича. Сам Висовень поки свої поновлення на посаді та і знаходження не в СІЗО, не коментує.

Херсонська ОВА поновила на посаді колаборанта фото 1

Нагадаємо, що директор Херсонського державного будинку художньої творчості, під час окупації очолював «Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Херсонской области «Дворец детского и юношеского творчества», про що є відповідний запис у російському реєстрі.

Раніше голова військової адміністрації Херсона розповідала, що буде з колаборантами після звільнення міста.

Теги: Херсонщина війна росія окупанти

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