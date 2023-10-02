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СБУ затримала на хабарі мера Сум

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ затримала на хабарі мера Сум
фото з відкритих джерел

Попередньо, керівник міста вирішив заробити на смітті та тарифах

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро затримали на хабарі мера Сум Олександра Лисенка. Про це повідомляє НАБУ.

«Сумського міського голову та директора Департаменту ЖКГ міськради викрили під час одержання останнього траншу – 1,4 млн грн – за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства», – йдеться в повідомленні.

СБУ затримала на хабарі мера Сум фото 1
СБУ затримала на хабарі мера Сум фото 2

Загальна сума неправомірної вигоди – 2 млн 130 тис. грн.

Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Деталі обіцяють згодом.

Раніше депутата Волинської облради спіймали на хабарі у $35 тис..

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