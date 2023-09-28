Мільйон доларів у сейфі – не хабар. У справі Князєва новий поворот

Суд встановив, що у декларації Князєва за 2022 рік зазначається, що він брав у когось на зберігання 1 млн доларів

Нові подробиці кримінальної справи екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва

Під час обшуку в кабінеті колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва в сейфі, як від початку заявляло слідство, виявили та вилучили більше, як мільйон доларів, що нібито були частиною хабаря (2,7 млн дол.), який інкримінують судді.

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Та зараз з'ясувалося, що понад 1 млн дол. та ще певна сума в євро із вилучених у нього коштів не мають жодного стосунку до справи та «неправомірної вигоди», яку буцімто передавали Князєву. Про це свідчать матеріали суду.

Так в Ухвалі Вищого антикорупційного суду від 6 вересня, зазначається, що не ідентифіковані як «хабар» 1 105 000 доларів, 1 700 євро, вилучених детективами НАБУ у сейфі в робочому кабінеті судді. «... відомості про відшукання значної суми грошових коштів за місцем роботи (у сейфі робочого кабінету), які не є попереднього ідентифіковані та імовірно не є предметом неправомірної вигоди у сумі 1 105 000 доларів США, 1 700 євро, достовірних відомостей чи пояснень про належність їх іншим конкретним особам, у судовому засіданні не надано», – йдеться в Ухвалі ВАКС.

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Натомість суд встановив, що у декларації Князєва за 2022 рік зазначається, що він брав у когось на зберігання 1 млн доларів і тримав їх у сейфі. Крім того, зі змісту документа випливає, що слідство, обґрунтовуючи необхідність продовження арешту Князєва, намагалися переконати суд у тому, що судді та його дружині належить квартира і гараж, однак право власності на це майно насправді зареєстроване за іншими особами.

Також слідство у якості аргументів на користь продовження арешту стверджувало, що Князєв нібито обговорював з дружиною обставини купівлі нерухомого майна у Турецькій Республіці. Однак, як випливає з Ухвали, ані він, ані його дружина таким майном не володіють.

Нагадаємо, що у «справі Князєва», судді ВАКС вже тричі зменшували заставу – зі 107 млн грн – до 45 млн грн. Крім того, судді Вищого антикорупційного суду раніше прийняли рішення про повернення коштів, вилучених під час обшуків у Князєва вдома. Детективи НАБУ тим часом й досі не знайшли майже півмільйона доларів, які за їх версією були передані Князєву.

Тож чи була така сума взагалі кимось передана та чи власне самому Князєву – достовірно слідством наразі не підтверджено. НАБУ затримало Князєва у травні за підозрою в отриманні нібито неправомірно вигоди за рішення суду у справі приватних компаній. Йшлося про буцімто захист інтересів Костянтина Жеваго, який своєю чергою спростована своє знайомство та будь-які контакти з Князєвим.

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Сам ексголова ВСУ кримінальну справу називає політичною та замовною, натякаючи на штучне «санкціонування» цього переслідування.

Також Князєв вважає, що НАБУ в цій ситуації було «використано наосліп».