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Суддю із Київщини спіймано на хабарі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Суддю із Київщини спіймано на хабарі
Фігуранта викрили при отриманні другого траншу неправомірної вигоди
фото: СБУ

Хабар суддя отримував за «правильне вирішення питання» під час судового засідання

Співробітники Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції суддю Броварського міськрайонного суду Київської області. Він вимагав $4 тис. хабаря за «правильне вирішення питання» під час судового засідання. Про це повідомили в СБУ.

Фігуранта викрили «на гарячому» при отриманні другого траншу неправомірної вигоди у розмірі $3 тис. 

За даними СБУ, суддя одержав хабаря від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За винагороду обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони.

Суддю із Київщини спіймано на хабарі фото 1
фото: СБУ

Неправомірну вигоду суддя отримував двома траншами: спочатку $1 тис. за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще $3 тис. за рішення про стягнення боргу на користь позивача.

Суддю із Київщини спіймано на хабарі фото 2
фото: СБУ

Судді повідомлено про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки та одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

4 фото
На весь екран
Під час обшуків у судді вилучено $15,6 тис.
фото: СБУ

Під час обшуків у нього вилучено розфасовані в різні конверти $15,6 тис.

Тривають слідчі дії. Питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу ще вирішується.

Теги: суддя корупція злочин

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