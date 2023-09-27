Суддю із Київщини спіймано на хабарі

Хабар суддя отримував за «правильне вирішення питання» під час судового засідання

Співробітники Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції суддю Броварського міськрайонного суду Київської області. Він вимагав $4 тис. хабаря за «правильне вирішення питання» під час судового засідання. Про це повідомили в СБУ.

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Фігуранта викрили «на гарячому» при отриманні другого траншу неправомірної вигоди у розмірі $3 тис.

За даними СБУ, суддя одержав хабаря від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За винагороду обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони.

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фото: СБУ

Неправомірну вигоду суддя отримував двома траншами: спочатку $1 тис. за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще $3 тис. за рішення про стягнення боргу на користь позивача.

фото: СБУ

Судді повідомлено про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки та одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

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Під час обшуків у судді вилучено $15,6 тис. фото: СБУ

Під час обшуків у нього вилучено розфасовані в різні конверти $15,6 тис.

Тривають слідчі дії. Питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу ще вирішується.