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Депутата Волинської облради спіймано на хабарі у $35 тис.

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Депутата Волинської облради спіймано на хабарі у $35 тис.
Затримали депутата під час передачі траншу – $25 тис.
фото: Нацполіція

Депутат вимагав винагороду за вирішення земельного питання
 

На хабарі у $35 тис. затримали депутата Волинської обласної ради. Про це повідомляє Національна поліція України.

Фігурант вимагав від громадянина $35 тис. за вирішення земельного питання. Затримали депутата під час передачі третього траншу – $25 тис.

Громадянин хотів придбати ділянку для ведення господарської діяльності, тим самим інвестуючи кошти в одну із громад області. Проте за таку можливість він мав надати депутату неправомірну вигоду.

12 вересня депутата Волинської обласної ради затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Щоби приховати свою діяльність, фігурант обміняв $25 тис. неправомірної вигоди на євро.

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Депутат вимагав $35 тис. за вирішення земельного питання
фото: Нацполіція

Раніше правоохоронці задокументували кілька фактів одержання депутатом неправомірної вигоди на загальну суму $10 тис.

Нацполіція повідомляє, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому депутату підозри та обрання запобіжного заходу. У межах кримінального провадження перевірятиметься причетність до корупційної схеми посадових осіб однієї з місцевих рад.

Нагадаємо, правоохоронці викрили працівника «Київводоканалу» та посередника, які вимагали у підприємця пів мільйона гривень за відновлення водопостачання.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі $85 тис.

Як відомо, ДБР розслідує понад сотню справ щодо зловживання військкомів. Мотивами «популярних» правопорушень посадовців стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни.

Теги: хабар гроші Волинська область поліція

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