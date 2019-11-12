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    Кримінал

    СБУ затримала прихильника «русского міра», який шпигував в українському війську

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    Після вступу до ЗСУ військовий мав дезертирувати з української армії, - стверджують у СБУ&nbsp; - СБУ затримала прихильника «русского міра», який шпигував в українському війську
    Після вступу до ЗСУ військовий мав дезертирувати з української армії, - стверджують у СБУ 

    Правоохоронці з’ясували, що чоловік після окупації отримав паспорт РФ, у 2016 році прийняв російську присягу та був відправлений до Сирії захищати «русскій мір»

    Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла інформаційній спецоперації ФСБ Росії з дискредитації українських Збройних сил, повідомила 12 листопада пресслужба СБУ.

    «Оперативники спецслужби встановили, що російські куратори планували поширити у медіапросторі фейкові матеріали про нібито низький моральний стан ЗСУ. Для цього ФСБ планувала використати українського воїна-десантника, який уже перебував у полі зору військової контррозвідки СБУ. Військовий з десантно-штурмових військ у 2018 році вступив на службу за контрактом до ЗСУ, прибувши із тимчасово анексованого країною-агресором Криму. Правоохоронці з’ясували, що чоловік після окупації отримав паспорт РФ, у 2016 році прийняв російську присягу та був відправлений до Сирії захищати «русскій мір», – ідеться в повідомленні.

    У СБУ стверджують, що саме на Близькому Сході розпочалася співпраця затриманого з ФСБ.

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    СБУ затримала прихильника «русского міра», який шпигував в українському війську
    СБУ затримала прихильника «русского міра», який шпигував в українському війську

    «Чекісти вирішили використати його українське походження для участі у межах спланованої на Луб’янці спеціальної операції із дискредитації військово-політичного керівництва України та бойових можливостей української армії. За задумом кураторів, після вступу до ЗСУ військовий мав дезертирувати з української армії. Його «викривальні» виступи планувалися на російських телеканалах та пропагандистських ЗМІ. Оперативники СБУ перервали операцію ФСБ і затримали дезертира при спробі перетину адміністративного кордону з Кримом», – вказано в повідомленні.

    Як інформують в українській спецслужбі, під час огляду у чоловіка вилучено зібрану на службі військову інформацію та документи щодо участі у бойових діях на сході України

    Зараз колишній військовий перебуває під вартою, триває слідство.

     

    розвідка Крим Росія окупанти СБУ ЗСУ ФСБ армія шпигун агресія
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