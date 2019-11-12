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    СБУ відкрила кримінальне провадження проти пропагандиста Соловйова

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    Володимир Соловйов не раз зухвало погрожував українцям - СБУ відкрила кримінальне провадження проти пропагандиста Соловйова
    Володимир Соловйов не раз зухвало погрожував українцям

    Соловйов є ведучим програм «Вечір з Володимиром Соловйовим» і «Хто проти?», які виходять на телеканалі «Росія 1». Часто там він обговорює події в Україні та поширює пропаганду

    Служба Безпеки України відкрила два кримінальні провадження проти російського пропагандиста Володимира Соловйова. Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко подав звернення в СБУ c закликом розслідувати слова телеведучого і «рупора Кремля» про територіальну цілісність України.

    Відкрито два кримінальних виробництва, досудове розслідування яких здійснюється слідчими відділами 2 управління з дислокацією в Маріуполі і 3 управління в Сєвєродонецьку.

    Нагадаємо, Соловйов є ведучим програм «Вечір з Володимиром Соловйовим» і «Хто проти?», які виходять на телеканалі «Росія 1». Часто там він обговорює події в Україні та поширює пропаганду.

    У січні цього року стало відомо про віллу Соловйова на озері Комо в Італії вартістю понад 8-10 млн євро. Також у нього є посвідка на проживання в Італії. 

    Нагадаємо, у вересні 2017 року Фонд боротьби з корупцією оприлюднив документи, які підтверджують володіння Соловйовим віллою на озері Комо.

    Росія СБУ депутат Олексій Гончаренко розслідування
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