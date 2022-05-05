Патріарх Кирило та улюблений співак Путіна. НАЗК підготувало список кандидатів на санкції

До списків включено і медіа-компанії, які активно поширюють антиукраїнську пропаганду в Росії

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підготувало нові списки із 3423 осіб та 545 компаній РФ, які підтримують війну. До санаційного списку тепер внесли Гундяєв (патріарха Кирила) та улюбленого співака Путіна Миколу Расторгуєва, повідомляє пресслужба НАЗК.

Це вже восьмий з початку війни перелік «кандидатів» на міжнародні санкції, який НАЗК надіслало до Офісу Генерального прокурора та Міністерства закордонних справ.

Серед них:

компанії, що виробляють та поставляють озброєння для армії рф;

члени сімей депутатів Держдуми РФ та сенаторів Ради Федерації;

впливові бізнесмени, члени їх сімей та компанії, що їм належать;

керівники територіальних органів влади;

лідери громадських об’єднань, які займаються «військово-патріотичним вихованням молоді»;

представники духовенства, які підтримують війну в Україні;

пропагандистські медіа-компанії та їх керівництво;

пропагандисти і артисти, які публічно висловлюють підтримку війни в Україні.

Зокрема до списків додані:

Володимир Гундяєв, більш відомий як патріарх Кирило, який поміж іншого нещодавно заявив, що «Росія ніколи ні на кого не нападала»;

«духовник Путіна» – митрополит Тихон, один з найбільш впливових священників Росії;

улюблений співак Путіна – Микола Расторгуєв;

оперна співачка Анна Нетребко;

Поліна Гагаріна, Анна Семенович, Володимир Пресняков, які виступають з концертами на підтримку війни в Україні;

гендиректор «Мосфільму» Карен Шахназаров, який підтримав вторгнення росії у публічних заявах;

інші артисти, поміж яких Родіон Газманов, Євген Петросян, співачки Валерія та Жасмін, Сергій Глушко (Тарзан), Ольга Бузова.

До списків включено і медіа-компанії, які активно поширюють антиукраїнську пропаганду в Росії – «Перший канал», НТВ, «Царьград».

Додали також телеканали, орієнтовані на закордонну аудиторію. Поміж них – «РТР-Планета», «Росія-24», міжнародні російські телеканали RT в Німеччині, Франції та Іспанії, а також білоруський міжнародний телеканал Білорусь24.

Для розширення санкцій НАЗК розшукує та формує списки осіб, які причетні до війни. Всього НАЗК надіслало до Офісу Генерального прокурора та Міністерства закордонних справ України списки з вже 10566 фізичних та 2976 юридичних осіб.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що запроваджені міжнародною спільнотою торговельні санкції проти країни-терориста Росії та його сателіта Білорусі будуть посилені, а європейські мита на українські товари найближчим часом мають бути скасовані.