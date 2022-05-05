Дружина Шарія вже «поховала» затриманого (відео)

Ольга Шарій відреагувала на затримання її чоловіка, скандального блогера Анатолія Шарія, тюремною піснею, в якій ліричного героя розстрілюють за скоєні злочини

Ольга Шарій проілюструвала затримання чоловіка цитатою із відомої тюремної пісні

Дружина скандального проросійського блогера Шарія відреагувала на його затримання за допомогою тюремного фольклору, натякнувши на печальний фінал кар’єри і життя Анатолія.

Ольга Шарій виклала на власному Telegram-каналі відео, яке назвала лаконічно – «Коментар». У цьому відео сама Ольга мовчить, жодним чином не коментуючи те, що сталося із її чоловіком.

У кадрі звучить відома тюремна пісня «Голуби летят над нашей зоной». Випадково чи ні, Шарій записала свій «Коментар» під шостий куплет пісні, який закінчується строчкою (вона не увійшла до відеозапису) про те, що «хлопчині ніч лишилось жити».

Сама ж пісня завершується загибеллю ліричного героя, якого «уночі розстріляли» за скоєні злочини.

Можливо, таким чином Ольга Шарій натякнула на те, що скандальному блогеру доведеться відповісти за свою антиукраїнську діяльність – і покарання для Анатолія Шарія буде найсуворішим.

Відомо, що Шарія затримали правоохоронні органи Іспанії у середу, 4 травня. З часом його передадуть в Україну і притягне до відповідальності Шарія український суд.

Проросійського блогера підозрюють у держзраді та «порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України.

Нагадаємо, що 21 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви.

Шарій торік програв черговий судовий позов у Литві. У липні 2021 року він програв також апеляцію в литовському суді, тому мав покинути ЄС. Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

Також суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія.