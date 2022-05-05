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    У Києві СБУ затримала соратника Медведчука

    У Києві СБУ затримала соратника Медведчука
    фото: ssu.gov.ua

    Він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні

    Служба безпеки України у Києві затримала одного з лідерів громадської організації «Український вибір», керівником якої є нардеп Віктор Медведчук. За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні, координуючи свої дії з російськими спецслужбами. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Також заблоковано діяльність потужного проксі-центру спецслужб РФ, який використовували для кібератак на державні інформресурси України та поширення ворожої пропаганди.

    За даними СБУ, з початку війни відкрито понад шість тисяч кримінальних проваджень. Зокрема, понад 1 тисяча стосуються посягання на територіальну цілісність України та спроби захоплення державної влади.

    Окрім того, у Луганській області на співпраці з окупантами викрито керівницю одного з відділів Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації.

    У Полтавській області правоохоронці затримали заступника начальника митного посту, який вимагав гроші від керівника підприємства, «гарантуючи» безперешкодне оформлення промтоварів.

    Раніше слідчі Служби безпеки України провели обшуки в офісі громадської організації «Український вибір», керівником якої є кум Путіна, нардеп Віктор Медведчук.

    До слова, суд наклав арешт на рахунки підприємств родичів Медведчука та Козака.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві СБУ затримала соратника Медведчука