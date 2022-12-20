СБУ затримала зрадника, який у 2014 році піднімав російський прапор над Харківською мерією

Зловмисник вісім років ховався від правосуддя

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів у Харкові. Зловмисник понад вісім років переховувався від правосуддя за участь у кремлівському проєкті «новоросія» та спробах насильницького захоплення влади в регіоні. Про це інформує пресслужба СБУ.

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Саме він у 2014 році піднімав російський прапор над будівлею Харківської міської ради і закликав до штурму установи. Крім цього, він виступав перед камерами московських пропагандистів, де агітував до зміни меж кордону України та захоплення державних органів. Найбільше таких «ефірів» за його участі було відзнято представниками кремлівського телеканалу «Россия 1».

Коли спроби Москви «провалилися», зловмисник вирішив «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Для цього дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів.

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фото: СБУ

Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. Під час обшуку в помешканні фігуранта правоохоронці виявили:

прапори РФ та георгіївські стрічки;

снайперську гвинтівку з оптико;

самозарядну гвинтівку Z-10;

набої до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення, зокрема можливої причетності фігуранта до підготовки диверсій російських спецслужб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки викрила поплічницю агресора у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисницею виявилась колишня очільниця одного з відділів Куп‘янської міської ради, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників.