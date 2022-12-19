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Харківщина: СБУ затримала чиновницю, яка перейшла на бік окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Харківщина: СБУ затримала чиновницю, яка перейшла на бік окупантів
Затримана визнала свою провину
фото: пресслужба СБУ

Колаборантка виконувала вказівки Москви щодо поширення кремлівського режиму в регіоні

Контррозвідка Служби безпеки викрила поплічницю агресора у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисницею виявилась колишня очільниця одного з відділів Куп‘янської міської ради, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Після тимчасового захоплення міста вона вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили «главным специалистом отдела экономического развития».

На цій «посаді» колаборантка виконувала вказівки Москви щодо поширення кремлівського режиму в регіоні та забезпечення безперебійного фінансування окупаційних органів РФ.

Для цього вона здійснювала розподіл коштів серед ворожих підрозділів, а також готувала платіжні та звітно-фінансові документи російського зразка. Після звільнення українського міста зловмисниця намагалась переховуватись.

У результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Під час оголошення підозри затримана визнала свою провину та повідомила, що вчинила злочинні дії під впливом російської пропаганди.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила посібницю ворога в Одеській області. Зловмисниця організувала збір грошей на потреби російських окупаційних угруповань, які воюють проти Сил оборони на південному та східному фронтах,

Теги: Харківщина СБУ фінансування звільнення документи

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