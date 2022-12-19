Харківщина: СБУ затримала чиновницю, яка перейшла на бік окупантів

Колаборантка виконувала вказівки Москви щодо поширення кремлівського режиму в регіоні

Контррозвідка Служби безпеки викрила поплічницю агресора у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисницею виявилась колишня очільниця одного з відділів Куп‘янської міської ради, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Після тимчасового захоплення міста вона вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили «главным специалистом отдела экономического развития».

На цій «посаді» колаборантка виконувала вказівки Москви щодо поширення кремлівського режиму в регіоні та забезпечення безперебійного фінансування окупаційних органів РФ.

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Для цього вона здійснювала розподіл коштів серед ворожих підрозділів, а також готувала платіжні та звітно-фінансові документи російського зразка. Після звільнення українського міста зловмисниця намагалась переховуватись.

У результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Під час оголошення підозри затримана визнала свою провину та повідомила, що вчинила злочинні дії під впливом російської пропаганди.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила посібницю ворога в Одеській області. Зловмисниця організувала збір грошей на потреби російських окупаційних угруповань, які воюють проти Сил оборони на південному та східному фронтах,